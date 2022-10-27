نيبينزيا: واشنطن تنتهك القرار الدولي 2231 بشأن إيران

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231) بشأن إيران، منذ تنصلها وانسحابها من خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي قبل أربع سنوات.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس: إن “الوفود الممثلة للدول الغربية تظهر مرة أخرى نفاقاً صارخاً ومعايير مزدوجة، فهي تقدم نفسها بوصفها مدافعاً أساسياً عن ميثاق الأمم المتحدة، وتطلق الدعوات لدعم مبادئ الميثاق في قرارات الجمعية العامة المختلفة، وتوجه أصابع الاتهام لأعضاء آخرين في المنظمة الدولية بانتهاك هذه القرارات، ولكن يتم ذلك فقط عندما يكون الأمر لمصلحتهم، وعندما لا يكون ينتهكون الميثاق علناً، ويدفعون الأمانة العامة للأمم المتحدة للقيام بما يفعلونه”.

وأضاف نيبينزيا: “بالنسبة للولايات المتحدة التي تقوم بشكل متواصل وعلى مدى أربع سنوات بانتهاك القرار (2231)، منذ انسحابها الأحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، فإنها وصلت إلى مستوى غير مسبوق في تجاهل الميثاق وقرارات مجلس الأمن، ومما يؤسف له حقاً أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تبذل مقاومة حقيقية إزاء هذه الضغوط السياسية الصارخة”.

وفي السياق ذاته أكد مندوب روسيا أن الأمانة العام للمنظمة الدولية لا تمتلك صلاحية التحقيق في الاستخدام المزعوم (لطائرات مسيرة إيرانية) في أوكرانيا نظراً لأن ذلك يتطلب موافقة، وتكليف مجلس الأمن الدولي لها بذلك وهو ما لم يحدث.

وأوضح نيبينزيا أن الأمانة العامة تؤدي مهام فنية ولا تمتلك التفويض والخبراء لإجراء التحقيقات، مشيراً إلى أن إطلاق أي تحقيق من هذا القبيل سيكون انتهاكاً للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث لا يمكن للأمين العام وللأمانة العامة توجيه طلبات أو تلقي تعليمات من الدول أو من أي جهة من خارج هيئة الأمم المتحدة.

وكان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أكد قبل أيام في رسالة لمجلس الأمن الدولي أن “الدول الغربية تحاول إثبات وجود صلة خاطئة بين قرار مجلس الأمن رقم (2231)، واستخدام الطائرات المسيرة في حرب أوكرانيا على أساس تفسيرات خاطئة ومضللة”، مضيفاً: إن القرار لم يحظر تصدير الأسلحة ولم يمنح الأمانة العامة للأمم المتحدة التعليمات والإمكانات اللازمة لإجراء تحقيق”.

ونفى إيرواني الادعاءات التي لا أساس لها من قبل الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى الولايات المتحدة حول تسليم إيران طائرات مسيرة لروسيا.

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