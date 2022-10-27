سفير روسيا في لندن: الغرب مخطئ في اعتقاده بأن أوكرانيا قد تنتصر

لندن-سانا

قال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين: “إن الغرب يرتكب خطأً كبيراً باعتقاده أن أوكرانيا تستطيع الانتصار في المواجهة العسكرية مع روسيا”.

وأضاف كيلين خلال لقاء حصري مع قناة سي إن إن الإخبارية اليوم: إن “الغرب يرتكب خطأً استراتيجياً مطلقاً عندما يعتقد أن أوكرانيا يمكنها الانتصار بالحرب، فقدرات روسيا وأوكرانيا لا يمكن المقارنة بينهما”، مشيراً إلى أن أوكرانيا باقية بفضل مساعدة الدول الغربية التي تزودها بالأسلحة والمال.

من جهة أخرى أشار السفير الروسي إلى أن المفاوضات لاتزال ممكنة مع نظام كييف، وأن بلاده مستعدة في أي وقت للبحث عن حلول للأزمة، وأن الطرفين كانا قريبين من مناقشة التسوية في نيسان الماضي، لكن الرئيس الأوكراني جعل المفاوضات مستحيلة قانونياً في وقت لاحق.

يذكر أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في أواخر أيلول الماضي عن رفضه التفاوض مع روسيا، وذلك في أعقاب انضمام أربعة أقاليم أوكرانية سابقاً لروسيا.

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