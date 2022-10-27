بمشاركات محلية ودولية.. انطلاق فعاليات معرض المخابر والمعايرة

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض المخابر والمعايرة وخطوط الإنتاج ومعدات التعبئة والتغليف والطباعة “ BIG 4 SHOW” ، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، ويضم المعرض الذي يستمر حتى يوم الأحد القادم مشاركات محلية ودولية تشمل 140 ماركة موزعة على 45 جناحاً، إضافة إلى مشاركة مهمة من إيران ومحاضرات علمية وجلسات حوارية حول الصناعات بمختلف أنواعها.

وفي تصريح للإعلاميين بين وزير الصناعة زياد صباغ أن المعارض فرصة للقاء بين المنتج والمستهلك النهائي للمادة أو المستهلك الصناعي الذي يسعى لتلبية احتياجات صناعته من المنتجات المعروضة، كما أنها تعطي صورة واضحة وجلية عن التطور التكنولوجي الحاصل في سورية وازدهاره بعد سنوات الحرب، والذي يبدو واضحاً من خلال عودة العديد من الشركات العامة والخاصة إلى العمل ودخولها في العملية الإنتاجية بمشاريع وصناعات جديدة.

ولفت الوزير صباغ إلى أهمية مشاركة عدد من الطلبة وخريجي المعاهد والكليات بمشاريع من إبداعهم وتصميمهم تصلح لأن تكون منتجاً صناعياً في المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على عقد اجتماعات مكثفة مع إدارة الجامعات، للاستفادة من هذه المشاريع ووضعها موضع التطبيق.

بدوره بين رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية المنظمة للمعرض علاء هلال أن هذا المعرض هو الأول من نوعه في سورية بعد سنوات الحرب، مشيراً إلى ضرورة إيلاء موضوع مواصفات ومقاييس المنتجات الصناعية كل الاهتمام من خلال تطبيق المعايرة والاعتماديات، لتحقيق المواصفات المطلوبة التي تجعل كل منتج يأخذ مكانه الرائد في الأسواق المحلية والخارجية.

ولفت هلال إلى أهمية دعم طلبة الجامعات وخريجيها وتنمية أفكارهم وإبداعاتهم وإتاحة الفرصة لهم في عرض مشاريعهم الجديدة وابتكاراتهم بمختلف الاختصاصات وقال: “تم تخصيص مساحة لعرض هذه المشاريع تحت اسم (حاضنة المشاريع) الأمر الذي يمكنهم من خلق فرص عمل لإبداعاتهم ويساعد على ربطهم بسوق العمل ويشجعهم على المزيد من الإنتاج العلمي ويساهم في ردم الهوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي فضلاً عن خلق بدائل محلية لاحتياجات يعاني القطاع الصناعي من صعوبة توفرها بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

يفتح المعرض الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الصناعة أبوابه للزوار يومياً، من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة العاشرة ليلاً، وخدمة النقل إليه مؤمنة مجاناً من منطقة البرامكة أمام وكالة سانا، ومن ساحة باب توما على مدار الساعة، ضمن أوقات الزيارة وطيلة أيام المعرض.

لؤي حسامو وأحمد سليمان

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