برلماني روسي: نشر الناتو قواعده في فنلندا انتهاك للأعراف الدولية

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس لجنة شؤون الأمن في مجلس الدوما الروسي أناتولي فيبورني أن نشر حلف شمال الأطلسي (ناتو) قواعد له في فنلندا يُعد انتهاكاً واضحاً للأعراف الدولية وينبغي الرد عليه.

وخلال تصريح لوكالة نوفوستي اليوم قال فيبوري: إن “نشاط الناتو المعادي لروسيا بالقرب من الحدود يؤثر على المنظومة الأمنية العالمية، وينتهك الاتفاق الأساسي لروسيا والناتو الموقع في 1997الذي يتضمن قيوداً على نشر قوات الناتو في أوروبا الشرقية والوسطى من خلال خلق توترات إضافية وزعزعة للاستقرار في العالم”.

وأوضح فيبوري أن بلاده سترد بشكل مناسب على كل الخطوات العدوانية من قبل الحلف عبر تعزيز قدراتها العسكرية في منطقة البلطيق.

وجاء تصريح فيبوري تعليقاً على تقرير لوسائل الإعلام الفنلندية بأن مشروع القانون حول انضمام فنلندا إلى الناتو لا يتضمن أي قيود على نشر قواعد عسكرية في البلاد، وكذلك على حضور قوات من بلدان الحلف أو إدخال أسلحة نووية إلى أراضيها.

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