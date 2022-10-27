تنفيذية إدلب تُكرم 35 رياضياً متفوقاً في مختلف الألعاب

حماة-سانا

كرمت اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بإدلب 35 رياضياً حققوا مراكز متقدمة في البطولات المحلية والخارجية بمختلف الألعاب الرياضية وذلك خلال حفل تكريمي في الملعب البلدي بحماة.

وتم خلال الحفل تكريم خمسة مدربين هم: نضال دهنين وعلي حلاق ورشيد فتوح وفادي معيري و فراس المصري إضافة إلى 30 لاعباً ولاعبة هم إباء الحلاق وإسلام وأسامة دهنين ومحمد كف الغزال وخالد عموري ويوسف ويعقوب ونزار نعنع ونور الشواف ومحمد بدر حسين ورند جبان وإبراهيم دويل وكريم إسماعيل وركان معيري ونصر الدين خليف وأحمد وعلي المصري وديما عرب وإبراهيم دهنين وعبد الرحمن معتوق وعبد الرحمن حاج حمد وأحمد حمودي ومحمد حاج يوسف ومصطفى رسلان وحسن خضر ومحمد معيري ومحمد مصطفى وهادي زين الدين ومحمود ملندي وعمر سبسبي.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بإدلب عبد الرزاق الجبان لمراسل سانا أن ما حققه رياضيو المحافظة على المستوى المحلي والخارجي هو إنجاز كبير لأنه حدث رغم ظروف صعبة حيث خاضوا التدريبات والمنافسات في مختلف المحافظات السورية مبيناً أن هذا التفوق لم يكن وليد مصادفة وإنما كان دليل إصرارٍ على التفوق والنجاح ورفع علم الوطن عالياً في المحافل الدولية.

وشهد الحفل إقامة عدة فقرات رياضية بألعاب المصارعة والكاراتيه والجمباز إضافة إلى فقرات فنية وأغان وطنية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency