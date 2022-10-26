مهرجان الثقافة الموسيقية في حمص يختتم فعالياته بحفل لنادي دوحة الميماس

حمص-سانا

اُختتم مهرجان الثقافة الموسيقية العشرون الذي أقامته نقابة الفنانين في حمص بحفل غنائي طربي لفرقة نادي دوحة الميماس وسط حضور وتفاعل من الجمهور.

ورأى الفنان تمام العواني رئيس نادي دوحة الميماس أن المهرجان فسحة فنية وثقافية لفناني حمص وجمهورها لافتاً إلى أن حفل اليوم يضم مجموعة جديدة من الشباب والشابات حيث يحاول النادي استقطابهم لضخ دماء ومواهب جديدة إلى جانب أعضائه.

وأشار العواني إلى دور نقابة الفنانين بحمص في الحفاظ على المهرجانات والفعاليات وتطويرها ما يسهم في نشر الوعي الثقافي بالمحافظة.

وأوضح أمين رومية رئيس فرع نقابة الفنانين في حمص أن المهرجان تضمن خمس حفلات فنية غنائية وموسيقية، ظهر من خلالها عازفون ومغنون جدد يمتلكون مواهب وطاقات فنية واعدة.

وكان حفل ختام المهرجان بدأ بتكريم عائلة الراحل الشاعر الغنائي عصام جنيد وتقديم درع المهرجان لهم، وعرض فيلم قصير تناول حياة الشاعر وأعماله التي قدمها لكبار الفنانين العرب.

حضر الحفل الفنان هادي بقدونس نائب نقيب الفنانين في سورية وأعضاء مجلس النقابة.

مثال جمول

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