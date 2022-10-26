مشاركون في مؤتمر التخطيط الإقليمي: ضرورة الاعتماد الكلي على علم البيانات الرقمية

دمشق-سانا

أكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتخطيط المكاني الذكي وإدارة البيانات العمرانية الذي نظمه المعهد العالي للتخطيط الإقليمي على مدى يومين في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق ضرورة سن القوانين والتشريعات المتلائمة مع التخطيط الذكي لحماية استعمالات الأراضي وحصر التعديات، خاصة على الأراضي الزراعية والحراجية.

وأشار المشاركون إلى أهمية التخطيط المكاني الذكي للحد من الزحف العمراني العشوائي على الأطراف الحضرية، وذلك وفق منهجيات مدروسة على المدى الطويل.

وأوصى المشاركون بضرورة توفير خرائط رقمية لها مرجعية مكانية، لتسهيل أعمال التحليل وزيادة دقة تحديد إمكانات ومعوقات التوسع العمراني في المدن، وضرورة الاعتماد الكلي على علم البيانات الرقمية، ووضعه تحت تصرف المخططين، مشيرين إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية للتخطيط الذكي من خلال إقامة مرصد عمراني اجتماعي اقتصادي بيئي شامل للمدينة، وربط المرصد مع الإدارات المتشابكة في المدينة، وكذلك وضع استراتيجية استجابة باستخدام التقنيات الحديثة، كالنمذجة الضبابية لقياس المخاطر الناتجة عن النقل والتلوث وغيرها، وسياسات التدخل الطارئ المتوافقة معها.

ودعوا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على إعادة هيكلة وتنظيم مؤسساته، والاندماج في كيانات كبيرة (شركات مساهمة) قادرة على المنافسة الدولية والدخول في استثمارات كبيرة، وتعزيز ثقافة التشاركية ما بين القطاع الخاص والعام.

كما دعا المشاركون إلى تطبيق خريطة رقمية ومن ثم شبكة مراقبة شاملة مع شبكات اتصالات متوافقة مع وسائط المراقبة ومن أجهزة تحديد المواقع وخوارزميات برمجية لاختيار المسار الأمثل لمنظومة النقل الذكي، وكذلك التدخل الرقمي ومشاركة البيانات الذكية مع المجتمعات العمرانية في المناطق التي بدأت تتعافى من آثار الحرب، ووضع استراتيجية مناسبة وفهم آلية التحول حسب الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية والتقنية.

كما أكد المشاركون ضرورة تطوير البحث العلمي (واقع التعليم المهني في سورية وكيفية تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي)، ليكون بالتشاركية مع وزارة التربية لوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم المهني في سورية.

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت أمس بمشاركة باحثين عرب وأجانب، بهدف توفير قيمة استثنائية للطلاب والأكاديميين والباحثين في التخطيط المكاني على كل مستوياته.

هيلانه الهندي

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