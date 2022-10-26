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قوات الاحتلال تجبر فلسطينياً على هدم منزله في القدس المحتلة

2022-10-26

القدس المحتلة-سانا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينياً على هدم منزله، في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حارة السعدية، في البلدة القديمة بالقدس، وأجبرت مقدسياً على هدم منزله.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس غرب سلفيت في الضفة الغربية، وفتشت منازل الفلسطينيين، ثم أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي الغربي للقرية.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق اليوم، ثلاثة منازل في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

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