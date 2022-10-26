15 قتيلاً و27 مصاباً من جراء هجوم إرهابي جنوب إيران

طهران-سانا

ارتفع عدد القتلى من جراء الهجوم الإرهابي على مرقد ديني جنوب إيران إلى 15 شخصاً.

ونقلت وكالة إرنا عن مساعد الشؤون السياسية والأمنية في محافظة فارس إسماعيل محبى بور، قوله: إن عدد شهداء الهجوم الإرهابي في مرقد “شاهجراغ” في شيراز بلغ 15 شخصاً، إضافة إلى 27 مصاباً، مشيراً إلى وجود طفلين على الأقل من بين الشهداء.

من جهتها قالت مصادر قضائية: إنه في حدود الساعة الخامسة والـ 45 دقيقة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، أطلق 3 مسلحين النار على زوار مرقد “شاهجراغ”، لافتة إلى أنه تم القبض على اثنين منهم، فيما لا يزال البحث مستمراً للعثور على الثالث.

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