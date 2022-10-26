العثور على مخبأ للذخيرة بالقرب من مركز تلفزيون مليتوبول

موسكو-سانا

عثرت الشرطة في مقاطعة زابوروجيه على مخبأ للذخيرة بالقرب من مبنى المركز التلفزيوني في مليتوبول الذي تضرر نتيجة انفجار وقع أمس.

وقالت الشرطة لوكالة تاس: إنها “عثرت على مخبأ للذخيرة في كراج بالقرب من المبنى الإعلامي في مدينة مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه، حيث انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة متوقفة”، موضحة أنه “تم تفتيش الكراج، والعثور على ترسانة كاملة تحوي قنابل ومتفجرات”.

وأضافت الشرطة: إنها “صادرت الذخيرة المكتشفة، وإنه سيتم تدميرها”، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية بهذا الشأن.

وحذرت الشرطة من أن “كل من يشارك في أنشطة إرهابية بغض النظر عن جنسيته عليه أن يفهم أن روسيا هنا الآن، وأن عقوبة مثل هذه الجريمة الخطيرة ستكون قاسية”.

ووقع انفجار أمس في مليتوبول بالقرب من مبنى شركة “ذا ميديا” الإعلامية القابضة، وأسفر عن إصابة 12 شخصاً، وتحطيم النوافذ والأبواب بالداخل، وتضرر مباني الشركة بشكل كبير، كما ألحق أضراراً بمنازل مجاورة، إضافة إلى العديد من السيارات.

وحسب تقارير إعلامية فإن السيارة التي انفجرت كانت مفخخة، بما بين 1.5 و2 كيلوغرام من مادة “تي ان تي”.

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