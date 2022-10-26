التربية وهيئة التميز والإبداع تناقشان خطة نشر ثقافة الروبوت في المدارس

دمشق-سانا

بهدف مناقشة تنفيذ الخطة الحالية لنشر ثقافة الروبوت في المدارس، وتلافي الصعوبات التي واجهتها فرق مدارس المتفوقين في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت لعام 2022، والمقترحات على الخطة للعام الدراسي 2022-2023، نظمت وزارة التربية اليوم لقاء جمع أعضاء مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع، والمديرين المعنيين في الوزارة.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد ضرورة الاهتمام بالطلاب الذين حققوا نتائج مميزة على المستوى العالمي، وحصر قدرات المهندسين في مديرية التعليم المهني، والاطلاع على إمكانياتهم لبيان إمكانية الاستفادة منهم في التدريب على علوم الروبوت، لافتاً إلى خطة الوزارة في إدخال نظام التعليم “ستيم” في المدارس كافة، ورفد سوق العمل بمتطلبات الاحتياجات المحلية.

رئيس هيئة التميز والإبداع المهندسة هلا الدقاق نوهت بالنتائج التي حققتها الفرق التي شاركت في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت من الميداليات الفضية والبرونزية، مشيرة إلى ضرورة تعديل منهاج المعلوماتية في مدارس المتفوقين، وإدخال الذكاء الصنعي ضمن المنهاج والتدريب على التطبيق العملي في حصص المعلوماتية.

وتهدف نوادي الروبوتيك إلى تدريب الطلاب على تصميم وبناء وبرمجة روبوتات قادرة على مساعدة الإنسان ومساندته في تخصصات عملية وتطبيقية متعددة، بينما تهدف المناظرات إلى نشر ثقافة حوار قائمة على الالتقاء بالفكر، والبحث عن قاسم مشترك بين أي متحاورين، وترسيخ ثقافة تقبل الرأي الآخر.

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