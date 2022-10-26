كهرباء درعا.. إصلاح أعطال في شبكات التوتر المتوسط والمنخفض جراء الأحوال الجوية

درعا-سانا

قامت ورشات الشركة العامة لكهرباء درعا اليوم بأعمال إصلاح 12 عطلاً على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض، جراء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وبين مدير عام الشركة المهندس هاني المسالمة في تصريح لمراسلة سانا أن أعمال إصلاح الأعطال الناجمة عن الرياح الشديدة التي رافقت المنخفض الجوي الذي تتأثر به المحافظة، توزعت على مخارج اللجاة والناحية وابطع والأرواء في محطة الشيخ مسكين، ومخرجي العالية وانخل في محطة جاسم، ومخارج الشجرة ونبع الفوار ومحطات المياه في العجمي، ومخرجي الشيخ سعد ونوى في محطة نوى، ومخرج المضخات في محطة بصرى.

ولفت المسالمة إلى أن الورشات تعمل على إجراء الصيانة الدورية للشبكات ومحطات التحويل.

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