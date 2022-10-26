المجلس الفيدرالي السويسري: عزل روسيا دولياً غير ممكن

برن-سانا

اعتبر المجلس الفيدرالي السويسري أن العالم أصبح متعدد الأقطاب، وأن عزل روسيا غير ممكن بسبب رفض الكثير من الدول تطبيق العقوبات ضدها.

وأشار المجلس في تقرير اليوم أوردته وكالة نوفوستي إلى أن 9 دول من أعضاء مجموعة الـ 20 لم تلتزم بقرار العقوبات، وأن العديد من الدول الإفريقية والشرق الأوسط وآسيا لا ترغب باتخاذ موقف مؤيد لقطب على حساب الآخر وتلتزم بالحياد لحفظ ماء وجهها عندما تنتهي المعركة.

ولفت التقرير إلى أن أزمة الطاقة والغذاء الناتجة عن الصراع في أوكرانيا أدت إلى تغيير واضح المعالم في المعادلات الإقليمية القائمة، وخلقت تبعات وتحالفات جديدة شكلت عالماً متعدد الأقطاب.

وأكد التقرير أنه بالرغم من أن أوروبا أكثر الدول التزاماً بتطبيق العقوبات إلا أن بعض الدول الأوروبية ترفض الالتزام وبعضها الآخر يتهرب من الالتزام الكلي.

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