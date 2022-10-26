أكثر من 31 ألف طن مبيعات المؤسسة العامة للأعلاف بحلب

حلب-سانا

تجاوزت مبيعات فرع المؤسسة العامة للأعلاف بحلب منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم أكثر من 31.500 ألف طن، وتنوعت المبيعات بين مادة النخالة 23.612 ألف طن، ومن الذرة الصفراء 1234 طناً، ومن كسبة الصويا 3402 طن، ومن مادة الكبسول الجاهز 3283 طناً.

وأشار المهندس شوكت حنان مدير فرع المؤسسة بحلب في تصريح لمراسل سانا إلى استمرار المؤسسة بتسليم مربي الثروة الحيوانية مقنناتهم العلفية للدورة الحالية التي بدأت منذ شهر أيلول الماضي، وبمعدل 6 كغ للرأس الواحد من مادة النخالة، و150 كغ من مادة الكبسول الجاهز للأبقار الحلوب.

وأوضح حنان أن المؤسسة تواصل استجرار مادة النخالة من المطاحن العاملة بالمحافظة، حيث بلغت الكميات المستجرة خلال العام الحالي 45.500 طناً ومن مادة كسبة القطن من معامل الزيوت 2177 طناً، وتم إنجاز كل الإجراءات لاستلام محصول الذرة الصفراء الجافة من المزارعين، والتي يتوقع إنتاج 260 ألف طن منها لهذا الموسم.

قصي رزوق

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