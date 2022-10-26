أمطار دمشق هذا المساء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران: اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سورية خرق صارخ للقانون الدولي
2022-10-26
السفير صباغ: سورية ترفض استخدام دول غربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة لتحقيق أهداف معادية لها
2022-10-25
مباحثات سورية عمانية لتعزيز التعاون في القطاع الصحي
2022-10-25
منظمة (أوانا) في إعلان طهران: يجب ألا يشكل الإعلام تهديداً لسيادة واستقلال الدول
2022-10-25
بوليانسكي يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تزعزع الاستقرار في المنطقة
2022-10-25
السفير صباغ: تحسين الوضع في سورية يتطلب وقف الغرب تسييس العمل الإنساني والتنموي فيها
2022-10-25
سورية تجدد دعوتها إلى قيام نظام دولي جديد يحترم ميثاق الأمم المتحدة ويضع حداً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة
2022-10-25
محليات
كهرباء درعا.. إصلاح أعطال في شبكات التوتر المتوسط والمنخفض جراء الأحوال الجوية
2022-10-26
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
2022-10-26
الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من النفط والقمح من الجزيرة
2022-10-26
سورية تدين هجمات المجموعات الانفصالية في القامشلي على بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني
2022-10-26
المعهد التقاني القانوني.. باب لإعداد كوادر طلابية مميزة في مجالي الحقوق والإدارة
2022-10-26
محروقات ريف دمشق: توزيع 25 بالمئة من مازوت التدفئة المنزلية و 2.8 مليون ليتر للصناعيين
2022-10-26
دعوة من (جريح الوطن) للجرحى الراغبين بالتقدم للشهادة الإعدادية
2022-10-26
رياضة
البريطاني موراي إلى الدور الثاني من بطولة بازل للتنس
2022-10-26
لايبزيغ يكبد ريال مدريد الخسارة الأولى في دوري أبطال أوروبا
2022-10-26
منتخب سورية لكرة القدم في المجموعة الأولى في نهائيات كأس آسيا للشباب
2022-10-26
تشيلسي إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا
2022-10-25
فوز العربي على دوما في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2022-10-25
منتخب سورية لكرة القدم للشابات ثانياً ببطولة غرب آسيا
2022-10-25
ذهبيتان لسورية بالبطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية
2022-10-25
اقتصاد
إكثار بذار طرطوس يبدأ بيع بذار القمح للموسم الزراعي الشتوي
2022-10-26
بهدف الانفتاح على الشركات العالمية… الصين مستمرة في تعزيز سياساتها الاقتصادية
2022-10-26
تعافي الذهب مع تراجع الدولار
2022-10-26
غازبروم: ضخ 42.6 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى أوروبا عبر أوكرانيا
2022-10-26
حرفيو صناعة الزجاج بريف دمشق: مستمرون بالعمل رغم الصعوبات
2022-10-26
المنطقة الحرة السورية الأردنية: زيادة عدد المستثمرين وحجم البضائع المتبادلة
2022-10-26
703 مستفيدين من منحة المدارس الحقلية في حمص
2022-10-26
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الشريط الإخباري
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من النفط والقمح من الجزيرة
سورية تدين هجمات المجموعات الانفصالية في القامشلي على بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني
دعوة من (جريح الوطن) للجرحى الراغبين بالتقدم للشهادة الإعدادية
قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان.. عودة عشرات الأسر السورية المهجرة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب
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إيران: اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سورية خرق صارخ للقانون الدولي
أمطار دمشق هذا المساء
2022-10-26
تصوير: أسامة الشهابي
أمطار دمشق
2022-10-26
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