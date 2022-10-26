بوتين يشرف على تنفيذ تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية

موسكو-سانا

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تنفيذ تدريبات قوات الردع الاستراتيجي، حيث نفذت القوات المهام الموكلة إليها كاملة وأصابت الصواريخ التي تم إطلاقها أهدافها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان اليوم: إنه تم تنفيذ تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي البرية والبحرية والجوية تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وتم خلالها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة.

وأضاف البيان: إنه تم إطلاق صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات من قاعدة الفضاء التجريبية بليسيتسك وصاروخ سينيفا الباليستي من بحر بايرينتس، كما شاركت الطائرات بعيدة المدى من طراز تو95 إم إس التي أطلقت صواريخ مجنحة في تنفيذ المهام.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا تجري تدريبات على توجيه ضربة نووية رداً على ضربة نووية.

وقال شويغو للرئيس بوتين: إنه وفقاً لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية يتم إجراء تدريب لقيادة القوات المسلحة الروسية، حيث يتم خلاله القيام بمهام نووية ضخمة وستعمل القوات الهجومية الاستراتيجية على رد ضربة نووية من العدو.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ الـ 24 من شباط الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وخاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا عقب استفتاء صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا.

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