إيران تفرض حظراً على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي

طهران-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم فرض إجراءات الحظر على عدد من الأفراد والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على إجراءات أوروبية ضد أفراد ومؤسسات إيرانية.

وفي بيان لها قالت الخارجية الإيرانية: إنه بناءً على قرارات السلطات المختصة وفي إطار القواعد وآليات الحظر ذات الصلة وكإجراء مضاد يفرض الحظر على عدد من المؤسسات والأشخاص في الاتحاد الأوروبي بسبب أعمالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والترويج والتحريض على الإرهاب والعنف ونشر الكراهية، التي أدت إلى الشغب والعنف والأعمال الإرهابية وانتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني.

وأضاف البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن خلال تذكيرها بالتزامات الاتحاد الأوروبي تعتبر الدعم والتسهيل وكذلك التقاعس في مواجهة إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات انتهاكاً للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وتحملها المسؤولية وتعتبرها مسؤولة عن ذلك: مشيراً إلى أن خطوة فرض العقوبات هذه لا تنفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في أعمال إجرامية في المحاكم القانونية المختصة.

وختم البيان بالقول: إن وزارة خارجية إيران ترفض وتدين بشدة مرة أخرى إجراء مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ الـ 17 من تشرين الأول 2022 في تطبيق إجراءات تقييدية غير قانونية ضد أفراد ومؤسسات إيرانية بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة، وبما يعد مثالاً واضحاً على التدخل في الشؤون الداخلية لطهران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أدان بشدة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد إيران، مشيراً إلى أنه سيتم فرض إجراءات حظر مضادة ومتناسبة ضد أفراد ومؤسسات أوروبية.

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