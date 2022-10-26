بوليانسكي: الغرب غير مستعد للتعاون مع روسيا بشأن (القنبلة القذرة)

موسكو-سانا

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكي أن الدول الغربية لا تظهر أي استعداد للتعاون مع روسيا، بشأن قضية “القنبلة القذرة” الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوليانسكي قوله في حديث تلفزيوني اليوم: إنه على الأقل بحسب التعليقات التي سمعناها فلا يوجد استعداد لمثل هذا التعاون من جانب الغرب، الذي واصل الادعاء بأن كل ذلك معلومات مضللة، وأنه لا يمكن الوثوق بروسيا.

وأضاف بوليانسكي: إن الغربيين يزعمون أننا نستخدم منبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لنشر معلومات لم يتم التحقق منها، مشدداً على أن روسيا تحث وتدعو الدول الغربية للتأثير على أوكرانيا من أجل منع استفزاز “القنبلة القذرة”.

وكان بوليانسكي كشف أمس عن حدوث لغط في أوساط النظام الحاكم فى كييف على خلفية بيانات روسيا حول خططه لاستخدام “قنبلة قذرة”، مشدداً على أن هناك العديد من الدلائل على أنهم يحاولون بطريقة ما إخفاء برنامجهم للقنبلة القذرة.

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