استطلاع… اثنان من كل خمسة ناخبين أمريكيين قلقون من العنف والترهيب خلال عمليات التصويت

واشنطن-سانا

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة إبسوس البحثية أن اثنين من كل خمسة ناخبين أمريكيين يشعرون بالقلق إزاء التهديدات بالعنف أو الترهيب في مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي بالبلاد.

وأوضح الاستطلاع أن ثلثي الناخبين المسجلين بنسبة 67 بالمئة يخشون أن يقوم المتطرفون بأعمال عنف بعد الانتخابات، إذا كانوا غير راضين عن النتيجة ما دفع بعض المراقبين إلى وصف ذلك بأنه دليل متزايد على انعدام الثقة في “المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة”.

ومن بين الناخبين المسجلين الذين استطلعت آراؤهم أعرب 43 بالمئة عن قلقهم بشأن التهديدات بالعنف أو ترهيب الناخبين، أثناء عمليات التصويت شخصياً وكان الخوف أكثر وضوحاً بين الناخبين المؤيدين للحزب الديمقراطي، حيث قال 51 بالمئة منهم إنهم قلقون من العنف، فيما أعرب 38 بالمئة من الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري عن ذات المخاوف.

وقال نحو خمس الناخبين بمن فيهم واحد من كل عشرة مؤيدين للحزب الديمقراطي، وواحد من كل أربعة مؤيدين للحزب الجمهوري إنهم غير واثقين من إمكانية فرز أصواتهم بدقة.

ووجد الاستطلاع أن نحو ثلثي الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري وثلث المؤيدين للحزب الديمقراطي يعتقدون أن تزوير التصويت مشكلة واسعة الانتشار.

ويتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي تجري في الـ 8 من تشرين الثاني المقبل، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً إضافة إلى 35 من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد وحكام 36 ولاية من أصل 50 ولاية.

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