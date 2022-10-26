مشروع جريح الوطن يدعو الجرحى الراغبين في التقدم للشهادة الإعدادية للتواصل مع فرقه في المحافظات

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أنه على جرحى العمليات الحربية الراغبين في التقدّم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 -2023 التواصل مع منسقي المشروع في المحافظات لمساعدتهم في التسجيل.

وأوضح المشروع في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن التسجيل بدأ ويمكن للجرحى المنضمين إلى المشروع من نسب العجز 40 وحتى 79 بالمئة الراغبين بالتسجيل الاستفادة من تشميلهم بالدعم التعليمي الذي يقدمه مشروع جريح الوطن والمتضمن “بدل قرطاسية ومواصلات لزوم التقدم للامتحان النهائي إضافة إلى إعطاء الجريح دورات تقوية في المواد التي يحتاجها ضمن المراكز التعليمية المحددة من قبل وزارة التربية”.

وأشار المشروع إلى أن أرقام التواصل مع فرق المشروع هي في محافظة دمشق (0943043449) وفي ريف دمشق (0943043433) وفي حلب (0943043540) وحمص (0943043544) وحماة (0943043533) وطرطوس (0943043552) واللاذقية (0943043450) أما في السويداء ودرعا والقنيطرة فتم تخصيص الرقم (0943043767) ودير الزور (0943043553) وفي الحسكة (0943043433).

ويستهدف مشروع جريح الوطن الذي أطلقته رئاسة الجمهورية عام 2014 كل جرحى الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ويهدف إلى دعم الجريح وعلاجه وبلوغه حقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.