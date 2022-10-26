محروقات ريف دمشق: توزيع 25 بالمئة من مازوت التدفئة المنزلية و 2.8 مليون ليتر للصناعيين

ريف دمشق-سانا

ذكر مدير المحروقات في محافظة ريف دمشق محمد أبو ليلى أنه تم خلال الفترة الماضية توزيع 2.8 مليون ليتر مازوت للصناعيين ومليون ليتر للشركات الإنشائية.

وبين أبو ليلى في تصريح صحفي بعد اجتماع للجنة المحروقات في المحافظة برئاسة محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أن نسبة توزيع مازوت التدفئة للمواطنين تجاوزت 25 بالمئة وأنه خلال أسبوع سيتم الانتهاء من توزيع المادة للمنازل في الأماكن الباردة مع استمرار عمليات التوزيع في باقي المناطق.

يذكر أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا والمعوقات التي طرحها عدد من أصحاب الفعاليات والمنشآت الصناعية وتمت معالجة أغلبها مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والقوانين.

سفيرة اسماعيل

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