الهند.. تسجيل أعلى نسبة تلوث للهواء بالعالم في نيودلهي

نيودلهي-سانا

كشفت بيانات “IQAir” أن الهواء في العاصمة الهندية أمس كان الأكثر تلوثاً في العالم وازدادت الجسيمات الضارة في الجو بسبب عطلة “ديوالي” التي تم فيها إطلاق الألعاب النارية.

ووفقاً لتقارير صحفية فإن تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة المسجلة في نيودلهي عند مستويات خطيرة والمؤشر أعلى من القيمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بـ 31.5 مرة.

ووصل مؤشر جودة الهواء إلى 446 في ذروة انفجار الألعاب النارية، ووفقاً لبيانات خدمة مراقبة جودة الهواء في الوقت الفعلي أطلق السكان الألعاب النارية على الرغم من حظر سلطات العاصمة لها ووصل المؤشر يوم أمس إلى مستويات خطيرة لأول مرة منذ شباط عندما هبت عاصفة ترابية قوية في المدينة.

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