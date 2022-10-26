الصين تستعد لإرسال وحدة جديدة إلى محطتها المدارية الوطنية

بكين-سانا

أعلنت إدارة برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين أن بلادها تستعد لإرسال وحدة جديدة إلى محطتها المدارية الوطنية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الإدارة قولها في بيان: إن مقاطعة هاينان الصينية تستعد لإطلاق وحدة “منغتشين” الجديدة نحو المحطة المدارية الوطنية هذه الوحدة العلمية ستطلق قريباً نحو المحطة لتلتحم بها.

وأضاف البيان: إن منغتشين من المفترض أن ترسل إلى المحطة المدارية الصينية على متن صاروخ من نوع “لونغ بي 5” سيتم إطلاقه من مطار وينتشانغ الفضائي الصيني.

ووفقاً للمعلومات التي أوردها البيان فإن الصاروخ والوحدة الجديدة يخضعان لمراحل التفقد النهائية وجميع المعدات الأخرى في موقع الإطلاق في حالة جيدة حالياً ويتم العمل على التحضير لعملية الإطلاق بوتيرة جيدة وستكون منغتشين الوحدة البحثية الثانية التابعة للمحطة المدارية الصينية وستستعمل هذه الوحدة بشكل أساسي لإجراء الدراسات العلمية التي تتعلق بالجاذبية وعلوم الفيزياء.

وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بلادها من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كم عن الأرض.

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