تراجع أسعار النفط

سنغافورة-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع لكن مخاوف العرض حدت من الخسائر.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول انخفضت 72 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 92.80 دولاراً للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 26 سنتاً في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم كانون الأول 48 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 84.84 دولاراً متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأسبوع الماضي عن خطة لبيع ما تبقى من سحب قياسي من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام في مسعى منه لخفض أسعار البنزين المرتفعة.

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