26  تشرين أول 1954- الرئيس جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية

دمشق-سانا
1905- استقلال النرويج عن السويد.
1945- ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
1954- الرئيس جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية.
1973- زامبيا وغامبيا يقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
1979 رئيس المخابرات الكوري الجنوبي كيم يي يطلق الرصاص على الرئيس بارك ›ويرديه قتيلا.
2002- انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة روسية داخل أحد مسارح موسكو من قبل مسلحين شيشان وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة الروسية للمسرح.
من مواليد هذا اليوم
1685- دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.
1947- هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.
من وفيات هذا اليوم
1235- الملك أندرو الثاني، ملك المجر.
1989- تشارلز بيدرسن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.
2007- آرثر كورنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في النمسا.