26  تشرين أول 1954- الرئيس جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية

دمشق-سانا

1905- استقلال النرويج عن السويد.

1945- ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

1954- الرئيس جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية.

1973- زامبيا وغامبيا يقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

1979 رئيس المخابرات الكوري الجنوبي كيم يي يطلق الرصاص على الرئيس بارك ›ويرديه قتيلا.

2002- انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة روسية داخل أحد مسارح موسكو من قبل مسلحين شيشان وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة الروسية للمسرح.

من مواليد هذا اليوم

1685- دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.

1947- هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.

من وفيات هذا اليوم

1235- الملك أندرو الثاني، ملك المجر.

1989- تشارلز بيدرسن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.

2007- آرثر كورنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في النمسا.