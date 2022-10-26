موسكو تبلغ واشنطن بمناورات الردع النووي (غروم)

واشنطن- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم تلقيها إخطارا من موسكو ببدء قوات الردع النووي الروسية مناورات “غروم” الرعد.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الروسي سيجري تدريبات نووية استراتيجية للمرة الثانية منذ بداية العام في الأيام المقبلة، ويعتزم البنتاغون والمخابرات الأمريكية مراقبتها عن كثب، بحثا عن أي نشاط غير عادي أو غير متوقع.

من جهته قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن مناورة”غروم”الرعد ستشمل إطلاق صواريخ، ونشر أسلحة استراتيجية،

وكل مكونات الثالوث النووي ستجرى قبل نهاية تشرين أول، وستستمر أيام عدة.

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