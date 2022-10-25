إشبيلية يفوز على كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا

مدريد-سانا

فاز فريق إشبيلية الإسباني على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة السابعة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف إشبيلية كل من اللاعبين يوسف النصيري وإيسكو وجونزالو مونتييل في الدقائق 61 و 88 و 92 على التوالي.

وبهذا الفوز رفع فريق إشبيلية رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فريق كوبنهاغن عند نقطتين ليبقى في المركز الرابع الأخير ويودع البطولة.

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