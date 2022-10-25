روسيا تدعو لعقد جلستين لمجلس الأمن حول أوكرانيا

موسكو-سانا

دعت روسيا اليوم الى عقد جلستين لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لمناقشة قضايا تتعلق بأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله للصحفيين: غدا سنتحدث عن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة على ضوء الطلب لإجراء التحقيق في إطار القرار رقم 2231 ويوم الخميس نطلب عقد اجتماع تحت المادة السادسة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية موضحا أن الاجتماع سيكون متعلقا بملف المختبرات البيولوجية على أراضي أوكرانيا وأنشطة الخبراء الأمريكيين فيها.

وكشف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة عن حدوث لغط في أوساط النظام الحاكم في كييف على خلفية بيانات روسيا حول خططه لاستخدام /قنبلة قذرة/.

وقال بوليانسكي: إن هناك الكثير من اللغط في أوساط كييف الحاكمة الآن بسبب الحملة التي أطلقناها، وهناك العديد من الدلائل على أنهم يحاولون بطريقة ما إخفاء برنامجهم للقنبلة القذرة منبها إلى أنه يوجد لدى كييف الوقت الكافي للقيام بذلك قبل وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت إلى أنه “يمكن لمفتشي الطاقة الذرية القدوم إلى أوكرانيا لكني أوكد لكم أن القنبلة القذرة ليست جهازا معقدا للغاية”.

وكان مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أعلن في وقت سابق أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى كييف، ومدينة جولتيي فودي، في أوكرانيا للتحقق في “القنبلة القذرة”.

من جهته أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن زيارة وشيكة للوكالة لموقعين أوكرانيين في الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق أن النظام في كييف بدأ بالتنفيذ العملى لخطة إعداد قنبلة قذرة تحت إشراف غربي حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع فى مدينة جيولتوى فادى في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية بصنع قنبلة قذرة.

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