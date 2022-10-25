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الجاز بنكهة روسية ضمن أمسية لفرقة الجاز ماسالا كوارتيت

2022-10-25

دمشق-سانا

مزجت فرقة الجاز الروسية ماسالا كوارتيت بين الموسيقى الشرقية والغربية، وأدت نمطا موسيقيا حديثا ضمن أمسيتها التي قدمتها اليوم بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وتأتي الأمسية في إطار التبادل الثقافي السوري الروسي، وبالتعاون بين وزارتي الثقافة السورية والروسية، والمركز الثقافي الروسي بدمشق.

وقدمت الفرقة موسيقى الجاز الحديث، بأسلوب عصري وإبداعي من خلال مزجها موسيقى الجاز والفانك والفيوجن والهيب هوب مع الموسيقى العالمية، وتقديمها بأسلوبها وبصمتها الخاصة عن طريق أربعة عازفين على آلات السكسفون والبيانو والكونترباص والدرامز.

وقال نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق لـ سانا إن هذه الزيارة الثانية للفرقة إلى سورية وهي تعد واحدة من أهم فرق الجاز الحديث على المسرح الروسي.

يذكر أن فرقة ماسالا كوارتيت تعتبر خير ممثل عن موسيقى الجاز الحديث، ويتكون جوهر برنامجها الموسيقي من مقطوعات أصيلة مليئة بالإلهام الإبداعي.

 ميس العاني

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