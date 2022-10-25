تكريم المعلمين السوريين المشاركين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

دمشق-سانا

كرمت وزارة التربية اليوم المعلمين السوريين المشاركين في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، إضافة إلى المتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة بدورتها الرابعة، وتشارك فيها سورية للمرة الأولى وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وتأهل للمرحلة الثانية ضمن جائزة محمد بن راشد لأفضل معلم من سورية كل من المدرسة بارعة مسرابي من محافظة دمشق والمدرس حسن علي من محافظة حمص.. وترشح المعلمان الفائزان اللذان انطبقت عليهما شروط الترشح ليمثلا زملاءهما جميعاً في الاحتفال النهائي في دولة الإمارات إلى جانب معلمين من 13 دولة حول العالم لإعلان الفائزين بالجائزة على مستوى العالم.

وزير التربية الدكتور دارم طباع قال: “نحتفل اليوم بمشاركة سورية في هذه الجائزة برسل العلم والمعرفة، حماة القيم والمبادئ الذين يحق لهم أن يكونوا مكرمين من قبل تلاميذهم لما يقدمونه لهم من علم وأخلاق وقيم ويكرمهم المجتمع لما كرسوا حياتهم من أجله من نقل رسالة سامية”.

أمين جائزة محمد بن زايد الدكتور حمد الدرمكي أوضح أن هدف الجائزة تكريم وتعزيز دور المعلم قائد العملية التربوية وصاحب التأثير المباشر في تحقيق أفضل المخرجات التعليمية مشيراً إلى أن المتأهلين ممن أتموا المرحلة الأولى وفق معايير (المشاريع والمبادرات والتميز والإبداع والابتكار المجتمعي والمبادرة الريادية) تأهلوا إلى مرحلة أكثر شمولية وتفاعلية.

رحاب علي وبشرى برهوم

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