مقتل طالبين وإصابة 14 شخصاً بجروح بينهم طلاب وسط مواجهات مسلحة في تركيا

أنقرة-سانا

قتل طالبان وأصيب 14 شخصاً آخرون بجروح بينهم 3 طلاب في مواجهات مسلحة بين مجموعتين في بلدة فيرانشهير بمحافظة شانلي اورفة جنوب شرق تركيا اليوم.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن مشاجرة اندلعت بين مجموعتين من عائلة واحدة على طريق بلدة جيلان بينار المعروف باسم طريق المدارس في بلدة فيرانشهير، وتزامنت المشاجرة التي تحولت لاحقاً إلى مواجهات مسلحة مع موعد انصراف الطلاب من المدارس، وأصابت طلقات الأعيرة النارية المتبادلة أثناء المواجهات طالباً وطالبة يبلغان من العمر 16 عاماً كانا داخل حافلة مدرسية تزامن مرورها في المكان ما أسفر عن مقتلهما على الفور.

وأضافت: إن المواجهات المسلحة تسببت أيضاً بإصابة 14 شخصاً من بينهم 3 طلاب بجروح تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

وتحول السلاح الفردي إلى ظاهرة في تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة ما تسبب بارتفاع نسبة الجرائم في البلاد.

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