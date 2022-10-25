روسيا توسع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

موسكو-سانا

وسعت روسيا قائمة المسؤولين بدول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، لدعمهم النظام الأوكراني بالأسلحة، وردا على الإجراءات غير الودية لدول التكتل وبرلمانه تجاه روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم إن الحديث يدور من بين أمور أخرى حول ممثلين عن شركات إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية الأوروبية المتورطة في توريد منتجاتها إلى نظام كييف، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض في وقت سابق الشهر الجاري عقوبات على موسكو عقب انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه القانوني بالمطلق إلى روسيا.

وأوضحت الوزارة أننا نعتبر مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency