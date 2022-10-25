منتدى الدول المصدرة للغاز قلق من محاولات فرض سقف أسعار لأسباب سياسية

موسكو-سانا

أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.

وجاء في البيان الوزاري خلال اجتماع المنتدى على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين نقلته وكالة سبوتنيك أن “الاجتماع أكد على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها وأوضاع السوق والترتيبات الخاصة بالعقود والاستثمارات”.

وأعرب المنتدى عن “قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية”، لافتاً إلى أن “هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.

وتم عقد منتدى الدول المصدرة للغاز بحضور وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وأبرزها روسيا وفنزويلا والعراق والإمارات والجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا.

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