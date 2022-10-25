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إصابة شاب فلسطيني جراء اعتداء للاحتلال في بيت لحم وقلقيلية

2022-10-25

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم وقلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المفتاح بالمدخل الشرقي لمخيم عايدة شمال بيت لحم، والمدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق قلقيلية، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب في الفخد.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق المدخل الرئيسي لبلدة عزون ببوابة حديدية منذ أكثر من أسبوع.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال في مدينة الخليل، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

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