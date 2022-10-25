افتتاح مجمع الأسر الفتية السكني لمطرانية الروم الكاثوليك بحلب ويضم 94 شقة سكنية

حلب-سانا

افتتح اليوم مجمع الأسر الفتية السكني التابع لمطرانية الروم الكاثوليك بحلب، والذي يتألف من ثلاث كتل بناء ويضم 94 شقة سكنية في حي الجلاء.

وخلال كلمته أوضح المطران يوحنا جنبرت الرئيس السابق لطائفة الروم الكاثوليك بحلب أهمية إنجاز مشروع المجمع السكني، ووضعه بخدمة الأسر الفتية الناشئة والذي يسهم في تحسين أوضاع أكثر من 100 أسرة، ووفر خلال إنجازه حوالي 200 فرصة عمل لمن شارك في تنفيذه من العمال والفنيين، مؤكداً استمرار بناء وتشييد المزيد من المشاريع التعليمية والسكنية والصحية للمساهمة في إعادة إعمار سورية.

وقال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي: إن إنجاز هذا المشروع الاجتماعي والإنساني لمطرانية حلب للروم الكاثوليك يأتي ضمن مشاريع الكنيسة الخيرية من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ويشكل حافزاً للجميع للمشاركة في إعادة بناء وإعمار سورية والحفاظ على الجيل الشاب.

ولفت الكاردينال ماريو زيناري السفير البابوي بدمشق إلى أهمية تنفيذ هذه المشاريع التي توفر السكن اللائق والمريح للعائلات الفتية، وضرورة الحفاظ عليها لتكون اللبنة الأولى في البناء، منوها بمساهمة المسيحيين في سورية بالنهضة العمرانية والثقافية والاقتصادية ومناحي التعليم.

حضر حفل الافتتاح المطران جورج مصري رئيس طائفة الروم الكاثوليك بحلب وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي بحلب.

قصي رزوق

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