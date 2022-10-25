البيان الختامي لاجتماعات منظمة (أوانا): يجب ألا يشكل الإعلام تهديداً لسيادة واستقلال الدول

طهران-سانا

أكد المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للدورة الثامنة عشرة لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ “أوانا” في طهران، ضرورة ألا تشكل وسائل الإعلام تهديدا لسيادة واستقلال الدول حول العالم.

وشدد المشاركون في البيان الختامي للاجتماعات التي شاركت بها وكالة سانا، ممثلة بمديرها العام إياد ونوس، على سعي أعضاء “أوانا” إلى زيادة مستوى التعاون فيما بينهم لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه انسياب الأخبار، وعدم احتكارها، ولمواكبة المستجدات، سواء فيما يخص فيروس كورونا أم غيره من الموضوعات.

ودعا البيان إلى تسهيل التدفق الحر للأخبار والمعلومات في آسيا والمحيط الهادئ، وتعزيز إتاحة المعلومات الإخبارية للمواطنين في جميع أنحاء العالم دون تمييز، مشيراً إلى أن المنظمات الإعلامية ابتكرت استراتيجيات جديدة، ووظفت تقنيات حديثة للاستجابة بشكل مناسب لمتطلبات الجمهور.

وطالب البيان بكسر سيطرة وسائل الإعلام الغربية الكبرى على الرأي العام العالمي، وتوفير آلية للتعاون بين وكالات الأنباء في آسيا والمحيط الهادئ للعمل كشبكة لتسهيل تبادل الأخبار، وللمشاركة الفعالة في تصحيح الخلل في المعلومات، وتحسين تدفق الأخبار بين الدول، والالتزام بالسلام والتفاهم بين الأمم، وتعزيز العلاقات التعاونية بين وكالات أنباء (آسيا، المحيط الهادئ)، وبين الوكالات في مناطق أخرى من العالم من أجل المنفعة المتبادلة، ومحاربة خطاب الكراهية، واستهداف بعض الدول بالإعلام المضلل.

وجدد البيان التأكيد على الالتزام بنظم وقوانين منظمة “أوانا”، وتحقيق أهدافها من خلال القرارات التي يتم اتخاذها، والاعتراف بحق الجمهور في الحصول على المعلومات الدقيقة، إضافة إلى عدم السماح للاعتبارات السياسية بالتأثير سلباً على الواجب المهني في نقل الحقائق.

يشار إلى أن اجتماعات الدورة المقبلة لمنظمة “أوانا” ستعقد بعد ثلاث سنوات في موسكو، بعد فوز وكالة “تاس” الروسية بالتصويت لاحتضان الاجتماعات.

وعلى هامش اجتماعات “أوانا” بحث المدير العام لوكالة سانا مع مدير عام وكالة مهر الإيرانية محمد شجاعيان ضرورة تنويع المحتوى الإعلامي، ولا سيما في الموضوعات الثقافية والاجتماعية، نظرا لما يجمع الشعبين في البلدين من علاقات ثقافية واجتماعية وتاريخية وثيقة.

وكانت انطلقت أمس في طهران أعمال الجمعية العامة للدورة الثامنة عشرة لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ “أوانا”، والتي تستضيفها وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” بمشاركة وكالة “سانا”، ممثلة بمديرها العام و60 من رؤساء ومديري تحرير 35 وكالة أنباء من أعضاء “أوانا”.

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