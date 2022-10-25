تنظيم عدة ضبوط تموينية في حمص

حمص-سانا

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم عدة ضبوط تموينية، بحق عدد من المخالفين.

وأشار المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص إلى أنه تم ضبط موزع لمادة السكر في حي الإنشاءات، بمخالفة إصدار فاتورة وهمية بمبيعاته اليومية من مادة السكر، بهدف تضليل جهاز حماية المستهلك، من خلال تدوين سعر المادة الوارد بالنشرة الوزارية على الفاتورة وبيعها بسعر أعلى بمقدار 600 ل.س للكغ الواحد ومخالفة البيع بسعر زائد لمادة السكر.

وأضاف اليوسف: إنه تم أيضا ضبط أحد المخالفين بمخالفة الاتجار بمادة المازوت المدعومة من قبل الدولة لغير الغاية المخصصة لها، بهدف تحقيق ربح مادي بكمية 110 ليترات وبلغت قيمة التغريم 825000 ل.س، كما تم تنظيم ضبط آخر لأحد المخالفين بمخالفة الاتجار بالمشتقات النفطية (مازوت) لغير الغاية المخصصة لها، بقصد المنفعة المادية بكمية 139 ليتراً، وبلغت قيمة التغريم 1042500 ل.س.

وشملت الضبوط بحسب اليوسف مخالفين اثنين في قرية الربوة بمخالفة الغش بالمشتقات النفطية وبيعها بطرق غير مشروعة، إضافة إلى ضبط مخبز في بلدة المشرفة، بمخالفة إنتاج وتعبئة وبيع خبز تمويني بوزن ناقص، ومخبز في المدينة الصناعية بحسياء، بمخالفة إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيئ الصنع، وبلغت قيمة التغريم 3190000 ل.س، وضبط محلين في مدينة المخرم الفوقاني وقرية ربلة، بمخالفة حيازة وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية.

وأشار اليوسف إلى أنه تم أيضاً ضبط محل في حي الإنشاءات بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر، وضبط محل جملة في حي الميدان بمخالفة إصدار فواتير غير نظامية بمبيعاته اليومية من مادة الزيوت والمصافي، وضبط محل في بلدة شين بمخالفة حيازة وعرض للبيع ألبسة لا تحمل بيانات، وضبط محل في حي الوعر بمخالفة الإعلان بسعر زائد لمادة أرز ومعتمد خبز في قرية الفرحانية الغربية بمخالفة تقاضي زيادة في سعر ربطة الخبز وغيرها، لافتاً إلى أنه تم أيضا سحب عينات للتحليل والدراسة السعرية.

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