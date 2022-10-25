الوزير سالم: ضرورة تقديم الدعم اللازم لعمال البناء والإسمنت

دمشق- سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع ممثلين عن نقابات عمال البناء والإسمنت في المحافظات، المطالب والصعوبات التي تخص العمال في مؤسسة الإسمنت.

وأكد الوزير سالم خلال الاجتماع أن مطالب العمال محقة، ويجب تقديم الدعم اللازم لهم من أجل استمرار الإنتاج، ومنحهم ما يعوضهم عن جهدهم الكبير.

وشدد الوزير سالم على ضرورة التنسيق المستمر للوقوف على القضايا العمالية، وتوحيد الجهود لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة، ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً جراء الحرب الإرهابية على سورية، وخاصة من خلال نظام الحوافز الجديد الذي تصل تعويضاته إلى 300 بالمئة.

رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء خلف حنوش لفت إلى أن المرحلة تتطلب تكاتف الجميع، وبذل أقصى الجهود لزيادة الإنتاج وإعادة إقلاع المنشآت المتوقفة جراء الإرهاب، مشدداً على أن الاتحاد يواصل التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية للحفاظ على حقوق العمال وتحقيق المكاسب لهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency