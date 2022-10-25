العيادات المتنقلة الخاصة بحملة التقصي عن السرطان تصل إلى مناطق جديدة بحماة

حماة-سانا

وصلت العيادات الطبية المتنقلة العاملة في حملة التقصي عن السرطان إلى مناطق جديدة بريف محافظة حماة، شملت أربع قرى تقع ضمن نطاق عمل المنطقة الصحية الأولى.

وأوضح رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة حماة الدكتور سعد شومل لمراسل سانا أن العيادات الطبية الأربع، توزعت على قرى بسيرين ومعر شحور والحمراء وتقسيس، مبيناً أن الحملة تستهدف أكثر من 4700 شخص مسجلين مسبقا، حيث سيتم إجراء فحوصات طبية لهم عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والبروستات، وذلك حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

ودعا شومل أهالي القرى المذكورة الراغبين بإجراء فحوصات التقصي عن السرطان التوجه إلى العيادات المتنقلة التي توجد بالقرب من مقرات البلديات للاستفادة من خدماتها، مشيرا إلى أن جميع الفحوصات مجانية وستتم بعد ظهور النتائج متابعة جميع الحالات المشتبهة من قبل مديرية صحة حماة وبإشراف من اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان.

وبين شومل أنه ابتداء من يوم الـ31 من تشرين الأول الجاري وحتى الـ6 من تشرين الثاني المقبل، ستتوجه العيادات المتنقلة إلى المنطقة الصحية الثانية في المحافظة، حيث ستتوزع إلى جانب المراكز الصحية في بلدات قمحانة والربيعة والموعة وبيصين، مشيرا إلى أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من الحملة تسجيل أسمائهم في المراكز الصحية التابعة لبلدياتهم للاستفادة من الفحوصات التي تقدمها الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان.

يذكر أن العيادات الطبية المتنقلة، أجرت فحوصات طبية منذ انطلاق الحملة بمحافظة حماة في الـ19 من أيلول الماضي في مناطق سلمية ومصياف والسقيلبية.

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