منتخب سورية لكرة القدم للشابات ثانياً ببطولة غرب آسيا

بيروت-سانا

حل منتخب سورية لكرة القدم للشابات بالمركز الثاني لبطولة غرب آسيا المقامة في لبنان بعد خسارته أمام منتخب لبنان أ بهدف مقابل خمسة أهداف في المباراة النهائية للمسابقة.

وفي طريقه للنهائي، فاز منتخبنا خلال الدور الأول على منتخب لبنان ب بثلاثة أهداف نظيفة، وعلى منتخب الأردن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة قبل أن يخسر أمام منتخب لبنان أ بهدفين دون رد، لينهي الدور الأول بالمركز الثاني، فيما جاء منتخب لبنان أ بالمركز الأول.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق الثلاثة مع بعضها في مجموعة واحدة في الدور الأول، وفي الدور الثاني يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثاني لتحديد بطل غرب آسيا، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد المركز الثالث.

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