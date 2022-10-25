(اليوم العاشر) جديد المسرح القومي في محافظة الحسكة

الحسكة-سانا

مستنداً إلى إحدى قصص الكاتب والقاص السوري زكريا تامر، استقى المسرح القومي في محافظة الحسكة نص عمله الجديد (اليوم العاشر) الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا، واستضافته قاعة المعارض في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة.

النص الذي أعده وأخرجه عبد الله الزاهد شارك في أداء شخصيتيه كل من الفنان باسل الحريب، الذي جسد شخصية العم سام تلك الشخصية المتعجرفة التي تجيد حياكة المكائد والدسائس والتي تزدهر أحوالها من خلال معاناة الآخرين واستغلالهم، والذي يحاول إرضاخ نمر بري محجوز في قفص في حديقة حيوان، يجسد شخصيته الشاب إبراهيم الطوخي، ورغم محاولات المقاومة التي يبديها النمر إلا أنه في نهاية كل طلب من العم سام يرضخ نتيجة الجوع وضعف الحال.

مدير المسرح القومي في الحسكة إسماعيل خلف وفي تصريح لمراسل سانا أوضح أن نص العمل الجديد مأخوذ من قصة للقاص المبدع زكريا تامر، كتبه أواخر الستينيات من القرن الماضي، وتمت إعادة إحياء القصة بإسقاطات جديدة لها علاقة بما يجري على مستوى العالم، عبر تسليط الضوء على شخصية (المروض) المجسدة بشخصية العم سام التي تتبع سياسة التجويع في العالم الثالث لإرضاخه وفرض إملاءاتها ومن ثم استغلاله وذلك في إطار رمزي.

ويستمر عرض العمل المسرحي الجديد حتى نهاية الأسبوع الحالي في ثقافي الحسكة يومياً الساعة الـ 11 ظهراً.

نزار حسن

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