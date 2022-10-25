ميناء بانياس يستأنف صيانة وإصلاح بعض أنواع السفن

طرطوس-سانا

استأنف ميناء بانياس في محافظة طرطوس عملية صيانة وإصلاح بعض أنواع السفن، حسب حجم السفينة والإمكانيات المتوافرة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي أنه تم تعزيل الميناء نهاية العام الماضي من الرمال التي جرفها البحر ولا تسمح لغاطس السفينة بالدخول، مشيرا الى أن هناك عدة عوامل تلعب دورا في عملية الدخول إلى الميناء منها عدم دخول السفن خلال فصل الشتاء للصيانة ومقاييس السفينة من حيث الطول والعرض والغاطس.

ولفت قبرصلي إلى أن الميناء مخصص للصيد وتم إنشاء ورشة لإصلاح وصيانة السفن فيه تتبع للقطاع الخاص، حيث تم مؤخراً منح الموافقة لإدخال سفينة للصيانة كونه تم تعزيل الميناء وجاهزاً لاستقبال السفن.

وأضاف قبرصلي إن جميع الكوادر العاملة في الورشة وطنية تمتلك خبرة كبيرة، مبيناً أن السفينة التي تتم صيانتها الآن هي أكبر سفينة تدخل إلى الميناء، حيث يبلغ طولها 96 متراً وعرضها 17 متراً وغاطسها 2.9 متر.

وأكد قبرصلي أن مديرية الموانئ تقدم كل التسهيلات من أوراق الدخول والخروج والثبوتيات ودخول الورشات وخروجها وتسهيل العمل ضمن الميناء.

مهران معلا

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