بدء تحسين وتجميل شوارع مدينة حمص

حمص-سانا

باشر مجلس مدينة حمص بتجميل وتحسين محاور المدينة الأساسية والمركزية والتجارية بالتعاون مع الفعاليات التجارية والأهلية.

وبينت مديرة جمالية المدينة المهندسة إيناس بايقلي في تصريح لمراسلة سانا أنه تم البدء بتنفيذ خطة المديرية بعد توقفها لمدة 11 عاما خلال الحرب لتجميل شوارع “الدبلان والغوطة والحضارة والزهراء والستين والحميدية والمنطقة المحيطة بجامعة البعث، إضافة للأسواق الأثرية” مع مراعاة خصوصية كل شارع.

وأشارت بايقلي إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتجميل شارع الدبلان وتضمنت أعمالا تزيينية بأصص نباتية معلقة تمهيدا لتنفيذ المراحل الثلاث المتبقية والمتضمنة تركيب إنارة طاقة شمسية وتوحيد المظلات وتنسيق وتأهيل الرصيف على امتداد الشارع.

وأضافت بايقلي إنه تم البدء بعمليات تحسين وتجميل شارع كنيسة أم الزنار بحي الحميدية وتتضمن أعمال دهان الواجهات والأعمدة الإسمنتية وتعليق أصص نباتية على الجدران نتيجة لضيق الرصيف وتوحيد ألوان وتنسيق الأرصفة، مؤكدة أن عمليات التحسين تتم بإشراف وتنفيذ المجلس وبدعم مادي من قبل الفعاليات التجارية والأهلية .

ولفتت بايقلي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنمية لكل شارع لتكون صلة الوصل بين الفعاليات التجارية والأهلية والمجلس، مبينة أنه يتم العمل حاليا على تطبيق القانون 55 الخاص بتشكيل لجان أبنية لكل بناء يتعدى 8 شقق إضافة إلى تطبيق القانون 33 القاضي بترخيص اللوحات الإعلانية للمحلات، حيث تم تبليغ أكثر من 800 محل، مؤكدة أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنظيم حملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة وملاحقة أصحابها قضائيا.

رشا المحرز

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