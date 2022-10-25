إكسسوارات متنوعة ضمن مشروع صغير للشابة رغدة الهندي

دمشق-سانا

نجحت الشابة رغدة الهندي بتحويل موهبتها في صناعة الإكسسوارات إلى مشروع صغير منتج يلبي شغفها بالأعمال اليدوية ويحقق لها نوعاً من الاستقلال المادي.

وخلال حديثها لنشرة سانا الشبابية أشارت الهندي إلى أنها تعلمت الخياطة من والدها واستفادت من ذلك في مشروعها الخاص بتصنيع الإكسسوارات باستخدام الكريستال واللولو إلى جانب اتباعها عدة دورات في هذا المجال.

وأوضحت أنها طورت مهاراتها الحرفية في هذا المجال معتمدة أساليب تعلم متنوعة ساعدتها على تحسين جودة عملها وإضفاء طابع جمالي خاص على منتجاتها التي اتسمت ببصمة خاصة بها.

ساعات طويلة تقضيها رغدة في إنتاج أعمالها بكل دقة وتضفي عليها لمسات من روحها المفعمة بالحيوية والنشاط لتقوم بتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المشاركة بالمعارض والمهرجانات والبازارات أو بناءً على الطلبات المقدمة لها.

ورغم ما تواجه رغدة من صعوبات تتعلق بغلاء أسعار المواد الأولية فهي تحرص على مواصلة العمل في مجال الإكسسوارات مع امتلاكها طموحات للتوسع خلال الفترة القادمة حيث توجهت حالياً لإنتاج الشوكولا المنزلي والكيك وبيعهم حسب طلبات الزبائن.

واختتمت رغدة حديثها بدعوة الشابات إلى التوجه لتأسيس مشاريعهن الخاصة وعدم الاعتماد على الآخرين والاستناد في مشاريعهن على الأعمال والأشغال اليدوية لأنها تؤمن مصدر دخل مستقلاً لهن.

سكينة محمد

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