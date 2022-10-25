بدء تأهيل العيادة السكرية والمركز الصحي الرابع بدير الزور

دير الزور-سانا

بدأت مديرية الصحة بدير الزور أعمال تأهيل العيادة السكرية في حي الحويقة والمركز الصحي الرابع في حي الصناعة بالمدينة، لتأهيلهما من الأضرار التي تعرضا لها جراء الإرهاب.

وذكر مدير الصحة الدكتور بشار الشعيبي في تصريح لمراسل سانا أنه في إطار خطة وزارة الصحة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية، بدأت أعمال تأهيل العيادة السكرية والمركز الصحي بتمويل من صندوق دير الزور للتنمية، لافتاً إلى أن المنشأتين ستعملان بعد تأهيلهما على تقديم الخدمات الطبية للأهالي العائدين إلى منازلهم في حيي الصناعة والحويقة، الأمر الذي سيوفر عليهم عناء وتكاليف الانتقال إلى المناطق الأخرى للحصول على الخدمات، وبما يخفف الضغط عن المراكز الصحية في المدينة.

بدوره بين رئيس الدائرة الهندسية في مديرية الصحة الدكتور خالد شعيبي، أن أعمال التأهيل تتضمن تدعيم المباني وتأهيل البنى التحتية المتعلقة بالمياه والكهرباء والصرف الصحي إضافة إلى إكساء كامل للمنشأتين.

ابراهيم ضللي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency