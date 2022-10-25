تشكيل 56 لجنة صحية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالسويداء

السويداء-سانا

شكلت جمعية أصدقاء مرضى السرطان (شفاء) بالسويداء 56 لجنة صحية نسائية لنشر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدريب السيدات على الفحص الذاتي على مدار أيام السنة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عدنان مقلد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن تشكيل اللجان تم بمختلف مناطق المحافظة بهدف تغطية جميع المناطق فيها انطلاقاً من أهمية الكشف المبكر في رفع نسبة الشفاء لدى المرضى وخاصة مع وجود نسبة إصابات بالمرض تعد مرتفعة في المحافظة قياساً بعدد السكان.

وأضاف مقلد إنه تم ربط هذه اللجان إلكترونياً مع مجموعة من المتخصصين من الأطباء والقابلات، كما تعاقدت الجمعية مع أحد المخابر الشعاعية للتعاون بإجراء فحوص الماموغراف والإيكو على أن تتحمل الجمعية دفع تكاليف ذلك.

ولفت مقلد إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف الجمعية في نشر الوعي الصحي حول المرض وأسباب الإصابة به توازياً مع استمرار تقديم مختلف أشكال الخدمات للمرضى ومواصلة أعمال بناء المشفى التخصصي للأورام.

وتأسست جمعية أصدقاء مرضى السرطان (شفاء) بالسويداء نهاية عام 2007 وبدأت عملها عام 2008 وهي تقدم مختلف أشكال الخدمات للمرضى من الجرعات الكيميائية والعمليات الجراحية والتحاليل الطبية فضلاً عن نشر الوعي الصحي حول المرض وأسباب الإصابة به.

عمر الطويل

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