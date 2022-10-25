مديرية البيئة بالرقة تؤهل مكبات رمي النفايات في الريف المحرر

الرقة-سانا

باشرت مديرية البيئة بالرقة تأهيل مكبات النفايات العشوائية المنتشرة بريف المحافظة المحرر، بالتنسيق مع مجلس مدينة السبخة.

وأوضح مدير البيئة بالرقة المهندس طلال العيسى في تصريح لمراسل سانا، أنه تم العمل على إعادة تأهيل وإغلاق أربعة مكبات عشوائية ضمن مجال عمل مجلس مدينة السبخة، وهي مكب شنان شمالي وشنان غربي والشريدة الشرقية والشريدة الغربية، مشيراً إلى ترحيل ما يقارب 2500 متر مكعب من النفايات ونقلها إلى المواقع المؤهلة، حيث إن العمل مستمر حتى إنجاز الخطة.

وذكر بأن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة وزارة الإدارة المحلية، لما لهذه المكبات العشوائية من أثر بيئي سيء على الغطاء النباتي، لإبعادها عن المواقع السياحية والأثرية والمسطحات المائية والأنهار والينابيع.

محمد الفرج

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