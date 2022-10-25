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القبض على شخص مطلوب بعدد من جرائم المخدرات في حماة

2022-10-25

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على شخص مطلوب بعدد من جرائم المخدرات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة، بوجود شخص متوار في بلدة سلحب مطلوب بعدة جرائم، ومن خلال البحث والتحري تمكن الفرع من إلقاء القبض عليه.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبتدقيق وضع المقبوض عليه تبين أنه توجد بحقه 10 مذكرات بحث بجرائم مختلفة، منها الاتجار وحيازة المواد المخدرة وشراء مسروقات.

وبينت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

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