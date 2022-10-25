إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال واعتقال آخر في القدس

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه حي الشيخ جراح وبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لإصابة شابين، وأقامت حاجزا على الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس، ما أدى إلى عرقلة تنقل الفلسطينيين.

واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال حي الشيخ جراح بالقدس، واعتدوا على فتى فلسطيني 17 عاماً أثناء مروره قرب مسجد الحي، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله.

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