إيران تعلن عزمها تقديم شكوى ضد وسائل الإعلام المعادية

طهران-سانا

أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي أن بلاده ومن خلال وزارة الخارجية والمؤسسات المعنية، ستقدم إلى الجهات الدولية شكوى ضد وسائل الإعلام المعادية التي تنشر أنباء كاذبة ومضللة حولها.

وقال إسماعيلي في تصريح على هامش الاجتماع الـ 18 لمنظمة وكالات الأنباء في آسيا والمحيط الهادي “أوانا” المنعقد في طهران: إن “التهديدات الإعلامية لا تستهدف إيران فحسب، بل تهدد أي شعب حر ومستقل في أصقاع العالم، وقد يكون نوع التهديد مختلفاً بين بلد وآخر”.

وأضاف إسماعيلي: إن “الاجتماعات الإعلامية كاجتماع “أوانا” بإمكانها أن تمهد الأرضية للحيلولة دون نشوء امبراطوريات إعلامية غربية”، مشيراً إلى أن الإرهاب الإعلامي الذي تعتمده الإدارة الأميركية في العالم في الوقت الحالي بات واضحاً ومكشوفاً للجميع.

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